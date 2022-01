Transfermarkt: Torres, Vlahovic, Daiz - Die zehn teuersten Wintertransfers in Europas Topligen

Mit Chris Wood verpflichtete Newcastle United seinen ersten Millionenschweren Neuzugang in diesem Transferfenster. Die Magpies überwiesen 30 Millionen Euro an den FC Burnley für den 30-Jährigen, der in der Premier League in dieser Saison auf drei Treffer in 19 Einsätzen kommt. Wood unterschrieb einen Vertrag bis 2024. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)