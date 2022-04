FC Bayern: Lewandowski vor Abgang? Gerüchte über Einigung mit FC Barcelona - das steckt dahinter!

Aber: Sein Vertrag läuft nur bis 2023. Die Münchner würden einem Transfer nur zustimmen, wenn sie einen passenden Ersatz für Lewandowski an der Angel hätten. Das ist bis dato nicht der Fall. Aus Bayern-Kreisen heißt es, dass die Bosse zur Not auch ins letzte Vertragsjahr mit dem Polen gehen und einen ablösefreien Abgang im kommenden Jahr in Kauf nehmen würden.