FC Bayern Transfer News: Poker um Lewandowski wird heiß - Berater Zahavi aus Barcelona angereist

Nach SPORT1-Informationen ist Zahavi am Donnerstag in München angekommen, um den FC Bayern eine Stippvisite abzustatten. Am Abend zuvor war der 78-Jährige noch in Barcelona, um sich in einem Restaurant mit Mateu Alemany, dem Sportdirektor des FC Barcelona, zu treffen. Darüber hatte zuerst der spanische Journalist Gerard Romero berichtet.