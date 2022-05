Darum wird Mino Raiola dem Fußball fehlen - Nachruf auf den Star-Berater

Auch deshalb war Raiola so erfolgreich. Der Strippenzieher, der als Sohn italienischer Gastarbeiter in Haarlem vor den Toren Amsterdam aufwuchs, kämpfte wie ein Löwe um seine Top-Spieler wie Erling Haaland, Zlatan Ibrahimović oder Paul Pogba. Für sie war er bereit, an Grenzen zu gehen. Und manchmal sogar darüber hinaus. „Ich habe immer das Credo verfolgt: Wie würde ich handeln, wenn der Spieler mein Sohn wäre? Für meine Söhne will ich schließlich nur das Beste.“ Der Hass der Menschen da draußen war sein ganzer Stolz. „Wenn die Leute mich hassen, dann bin ich froh. Dann weiß ich, dass ich gute Arbeit gemacht habe.“