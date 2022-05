FC Bayern: Lewandowski zu Barcelona? So reagiert Xavi

Auf die Frage, inwieweit die Verpflichtung eines Mittelstürmers Priorität habe, erklärte der Barca-Coach: „Ich habe deutlich gemacht, was ich für die nächste Saison will, um die Leistung zu maximieren, und dann werden wir sehen, was machbar ist oder nicht. Nicht alle Ziele sind erreicht worden, und wir müssen die Mannschaft und den Kader verbessern.