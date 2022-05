Ligue 1: Entscheidung fix! Mbappé bleibt bei PSG und sagt Real ab - bekommt er Mega-Gehalt?

Jetzt ist klar: Der Stürmer-Star bleibt in Paris und hat Real Madrid abgesagt - das wurde SPORT1 am Samstagnachmittag auf Nachfrage beim spanischen Meister bestätigt. Zuvor hatte die spanische Marca bereits darüber berichtet. Mbappé hat Real-Boss Florentino Pérez am Samstagmittag persönlich über seine Entscheidung informiert.