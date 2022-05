Transfermarkt: Juwel Leonardo Voncic vom 1. FC Nürnberg wird von der halben Bundesliga gejagt

Er ist laufstark, in seinen Bewegungen à la Thomas Müller etwas unkonventionell. Vonic weiß, wo das Tor steht, er ist beidfüßig und dynamisch. Luft nach oben hat der Stürmer in Sachen Kopfballspiel und Körperlichkeit, er muss an seinem Körper arbeiten und Muskelmasse draufpacken.