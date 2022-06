Bundesliga, Transfer-News: TSG Hoffenheim an Itakura, Zagadou und Brooks dran

Schalke hatte die im Leihvertrag verankerte Kaufoption in kolportierter Höhe von sechs Millionen Euro nicht stemmen können, am vergangenen Wochenende hatte die japanische Sporttageszeitung Sponichi von einem Interesse Borussia Mönchengladbachs berichtet. Auch in Sinsheim hält man viel von Itakura.