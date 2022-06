Eintracht Frankfurt: Platzt der Wechsel von Sebastian Polter?

Die Geduld des kantigen Angreifers jedenfalls ist begrenzt. In Bochum sieht der 31-Jährige trotz Kontrakts bis 2023 keine Zukunft mehr. Deshalb will der Stürmer in den kommenden sechs bis sieben Tage Klarheit darüber haben, ob die Eintracht den Deal fixiert oder platzen lässt.