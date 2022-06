FC Bayern: Salihamidzic reagiert auf Spott von Spartak Moskau wegen Mané

Doch so ganz falsch lagen die Münchner offenbar nicht, wie Salihamidzic verriet. „Sagen wir es so: Die inzwischen sogenannte ‚Spartak-Moskau-Klausel‘ wurde von Liverpool akzeptiert – so abwegig konnte sie also nicht sein.“ (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)