Eintracht Frankfurt: Transfer von Ridvan Yilmaz in die Bundesliga geplatzt

Besiktas-Präsident Ahmet Nur Cebi erklärte zuletzt bei Bild: „Es gibt einige Bereiche, die wir in Bezug auf die Zahlung nicht überwinden konnten. Wir versuchen, sie zu realisieren. Ridvan ist ein Fußballspieler aus unserem eigenen Nachwuchs. Dieser Junge bringt irgendwie 6,5 Millionen Euro in unseren Safe. Es gibt vier plus 2,5 Millionen Euro Boni und 20 Prozent bei einem Weiterverkauf.“