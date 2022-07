Schalke 04: Rabbi Matondo auf die Insel? Schalke mit Glasgow Rangers einig

Der Waliser war 2019 aus der U23 von Manchester City für neun Millionen verpflichtet worden, fand auf Schalke aber nicht sein Glück. Im Januar 2021 wurde er an Stoke City verliehen, die vergangene Spielzeit verbrachte er in Belgien. Brügge verzichtete jedoch auf die Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro.