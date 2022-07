Transfer-Posse um Florian Grillitsch: Konsequenzen nach Ärger mit Vater

Entscheidend an diesem Statement: Dass Böhm ohne Einflüsse von außen agieren dürfen soll. Denn Grillitsch, der seinen auslaufenden Vertrag bei der TSG Hoffenheim nicht verlängern wollte, stand in diesem Sommer schon mehrfach vor der Unterschrift bei einem neuen Verein. Unter anderem bei der AC Florenz, wo der Wechsel jedoch ausgerechnet an den Forderungen seines eigenen Vaters gescheitert war.