Ligue 1: PSG rüstet mit Fabián Ruiz und Carlos Soler kräftig auf - ein Star kann gehen

Was sich schon über die letzten Wochen andeutete, ist nun offiziell! Fabián Ruiz wechselt vom SSC Neapel in die französische Hauptstadt. Für den spanischen Nationalspieler überweist PSG laut übereinstimmenden Medienberichten rund 20 Millionen Euro an die SSC. Der französische Meister schlägt damit nach den Verpflichtungen von Vitinha (FC Porto) und dem Ex-Münchner Renato Sanches (OSC Lille) bereits zum dritten Mal bei einem zentralen Mittelfeldspieler in dieser Wechselperiode zu.