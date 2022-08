Nächster RB-Transfer! So oft griff Leipzig schon in Salzburg zu

Der 23-jährige Österreicher wechselte im Sommer 2019 für zwölf Millionen Euro zu den Sachsen, obwohl er nach den Europa-League-Siegen gegen Leipzig noch großspurig verkündet hatte: „Diese Phase, dass jeder von uns nach Leipzig gehen will, ist lange vorbei.“ Der Mittelfeldspieler wechselte 2020 auf Leihbasis zu Borussia Mönchengladbach, die Wolf anschließend für 9,5 Millionen Euro verpflichteten. Nachdem Gladbach den Österreicher 2021 in die zweithöchste Spielklasse in England zu Swansea City verliehen, ist er nun zurück bei der Borussia aus Gladbach.