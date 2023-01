Transfermarkt: Fix! Ex-BVB-Star Delaney zurück in der Bundesliga

Thomas Delaney kehrt in die Bundesliga zurück!

Der Däne wechselt auf Leihbasis vom FC Sevilla zur TSG Hoffenheim. Das gaben die Kraichgauer am Montagabend bekannt.

„Thomas hat auf all seinen bisherigen Stationen nachgewiesen, dass er ein echter Leader ist. Er bringt mit seiner Art, Fußball zu spielen und seinen Qualitäten als Führungsspieler wichtige Komponenten mit, die uns zurzeit unter anderem bedingt durch Verletzungen leider etwas abgehen“, sagte TSG-Direktor Profifußball Alexander Rosen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Delaney kennt die Bundesliga gut, er spielte vor seiner Zeit in Spanien bereits für Werder Bremen und den BVB. „Durch seine Zeit bei Werder Bremen und bei Borussia Dortmund weiß er genau, wie die Bundesliga funktioniert und was in ihr verlangt wird, um erfolgreich zu sein“, ist sich Rosen sicher.