FC Bayern: Klose & SCR Altach leihen FCB-Talent Herold aus

Kurz vor Transfer-Torschluss gerät der FC Bayern noch einmal in den Blickpunkt.

Juniorennationalspieler David Herold wechselt bis Sommer auf Leihbasis zum österreichischen Bundesligisten SCR Altach - dort schloss das Transferfenster erst am 6. Februar.

„David war in der laufenden Spielzeit eine feste Größe bei unseren Amateuren. Wir sind überzeugt, dass er bereit ist für den nächsten Schritt und er in Altach beste Voraussetzungen dafür vorfindet. Wir sind sehr gespannt auf seine Entwicklung dort“, wird Campus-Leiter Jochen Sauer auf der Homepage des Rekordmeisters zitiert.

Herold war im Sommer 2016 vom Nachwuchs des FC Memmingen an die Akademie nach München gekommen.

In dieser Saison war der 19 Jahre alte Juniorennationalspieler Stammspieler bei den Amateuren (19 Spiele / 4 Assists), kam aber auch in der Youth League zum Einsatz (3 Spiele / 1 Tor).

Unter seinem ehemaligen U17-Coach Klose will der Linksverteidiger nun Spielpraxis in einer Profiliga sammeln: „Ich freue mich auf die spannende Herausforderung in Altach.“