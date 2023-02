Transfer News: Bayern-Talent Jahn Herrmann wechselt nach Linz

„Ich habe mehr als mein halbes Leben beim FC Bayern verbracht und in diesen 12,5 Jahren viele tolle Menschen kennengelernt. Ich möchte mich bei allen bedanken, die meinen Weg begleitet und mich unterstützt haben und freue mich nun riesig auf die neue, große Herausforderung in Linz“, sagte Herrmann.

Herrmann schon länger auf dem Radar

Der Wechsel ist möglich, da in der Alpenrepublik die Wintertransferperiode erst am 6. Februar endet. Linz hat sich damit erstmals am Deadline Day in der Wintertransferphase verstärkt. (ÜBERSICHT: Alle fixen Transfers der Bundesliga)