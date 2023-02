Transfer News: Dortmund gibt bei Bellingham nicht auf

Doch kampflos will der BVB sein Juwel nicht aufgeben. „Jude hat noch zwei Jahre Vertrag und ist ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Mannschaft. Deshalb wünsche ich mir natürlich, dass er noch länger für den BVB spielt“, erklärte Sebastian Kehl bei BILD .

Dabei wähnt sich der Sportdirektor allen Spekulationen zum Trotz nicht in der schlechtesten Position, denn „Jude fühlt sich sehr, sehr wohl bei Borussia Dortmund“. Zudem gäbe es zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Anfrage für den 19-Jährigen, wobei er aber auch gesteht, dass es noch keine neuen Gespräche mit dem Engländer gibt. ( NEWS: Bellingham-Wechsel: Wer entscheidet )

„Wir brauchen Jude für das Erreichen der Ziele in dieser Saison und sind froh, dass er sich so stark auf den Fußball konzentriert und derzeit keine anderen Themen in seinem Kopf Platz haben“, sagte Kehl.