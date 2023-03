Transfermarkt: Dem FC Barcelona droht der Gavi-GAU - Wie konnte das passieren?

Wie unter anderem The Athletic berichtet, gibt es im Rechtsstreit zwischen den Katalanen und Spaniens La Liga um das Mittelfeld-Juwel Gavi die nächste Wende.

Es könnte die entscheidende sein. Ein Gericht in Barcelona hob die einstweilige Verfügung auf, die die Liga zu Beginn des Jahres dazu gezwungen hatte, Gavi als Profi für den Spielbetrieb zu registrieren.

Kann Barca das Debakel noch abwenden?

Genau dieses Szenario ist nun wieder deutlich wahrscheinlicher geworden. Gavis Status kann von Barca nur geändert werden, während ein Transferfenster geöffnet ist. Was erst wieder ab dem 1. Juli - also einem Tag nach der in der Klausel vereinbarten Frist - der Fall sein wird. Nur ein weiterer Gerichtsentscheid könnte das nun vermutlich noch verhindern.