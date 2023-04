Transfermarkt: Möhwald sehnt sich nach Union-Abschied

Kehrt Möhwald nach Bremen zurück?

Eine Rückkehr an die Weser kommt für den 29-Jährigen also definitiv infrage, wie er bestätigte. „Natürlich ist Werder immer eine Option“, so Möhwald, der bis auf den Abstieg nur positive Erinnerungen an seine Zeit in Bremen habe. „Die Stadt und den Verein habe ich in meinem Herzen.“