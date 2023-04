Zinédine Zidane vor Trainer-Rückkehr - Top-Klubs wie PSG oder Real Madrid im Gespräch

Knapp zwei Jahre ist es her, als Zidane sein Traineramt bei Real Madrid im Sommer 2021 niedergelegt hat. Anscheinend möchte Frankreichs Fußball-Ikone nun allerdings zurück an die Seitenlinie und trifft dafür bereits erste Vorkehrungen.

Mundo Deportivo zufolge hat der 50-Jährige bereits sein Trainerteam in Alarmbereitschaft versetzt und eine Rückkehr für die kommende Saison angekündigt.

Zidane bei PSG und Real gehandelt

Zidane wird mit einer Reihe an Top-Klubs in Verbindung gebracht. Dem Bericht zufolge liebäugelt der Franzose mit dem Trainerjob bei Paris Saint-Germain und könnte damit auf Trainer Christophe Galtier folgen, der laut as spätestens im Sommer seine Koffer packen soll.