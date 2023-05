Bayern-Talent vor Rückkehr? Tillman muss entscheiden

Wo spielt Bayern-Leihgabe Malik Tillman in der kommenden Saison?

Wenige Wochen vor Ende der Saison ist die Zukunft des US-Amerikaners weiterhin ungewiss. Rangers-Trainer Michael Beale deutete allerdings an, dass der schottische Traditionsverein Tillman gerne über den Sommer hinaus behalten würde.

Bayern-Leihgabe Tillman muss Entscheidung treffen

Um welche Vereinbarungen es sich dabei im Detail handle, verriet der Coach allerdings nicht. Den Rangers steht am Ende der Saison eine Kaufoption zu.

Tillman nach Verletzung in Deutschland

Anfang des Jahres hatte Tillmann noch erklärt, dass ein möglicher Verbleib in Schottland von den Klubs abhänge und nicht von ihm .

Derzeit weilt Tillman mit einer Oberschenkelverletzung wieder in Deutschland. Bitter für die Rangers: In der restlichen Spielzeit wird er kein Spiel mehr absolvieren können, wie Trainer Beale am Freitag bestätigte.