Pepi-Wechsel zu PSV Eindhoven angeblich fix

Der FCA-Rekordtransfer wird sich demnach seinem erklärten Wunschziel in der Eredivisie anschließen. Bei der Ablöse gibt es unterschiedliche Berichte. Laut Sky wird PSV 11,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den US-Amerikaner bezahlen, um sich die Dienste des vielseitigen Angreifers zu sichern.

In dieser Frage haben Bayerns Fans eine klare Meinung

Im Januar 2022 hatten die Augsburger 16,5 Millionen Euro an den FC Dallas überwiesen, um sich die Dienste des großen Talentes zu sichern. Doch in der Bundesliga kam der Amerikaner nie zurecht, woraufhin die Schwaben ihn an den FC Groningen ausliehen.