RB Leipzig: Nkunku wechselt zum FC Chelsea - teuerster Abgang in Klub-Historie

„Nun ist es für mich Zeit, ‚Au Revoir‘ zu sagen. Ich hatte vier Jahre in Leipzig, die ich nie vergessen werde“, sagte der französische Nationalspieler Nkunku, der wie Niclas Füllkrug 16 Treffer in der vergangenen Saison erzielte.

RB Leipzig: Nkunku-Transfer zu Chelsea offiziell

Der kriselnde Premier-League-Klub, der in der neuen Spielzeit nicht in der Champions League vertreten ist, lässt sich den Deal mit dem Stürmer einiges kosten - laut Medienberichten aktivierte Chelsea eine Transferklausel in Höhe von 60 Millionen Euro.

Nun sei es an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen: „Ich bin unglaublich glücklich, zu Chelsea zu wechseln. Nachdem ich in der Ligue 1 und in der Bundesliga gespielt habe, möchte ich nun in der Premier League spielen, einer der stärksten Ligen der Welt.“