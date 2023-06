Transfermarkt: Bayerns Rolle im Havertz-Poker - Arsenal Favorit!

Doch nach SPORT1-Informationen haben die Münchner bislang keinerlei Anstalten gemacht, in den Poker um den früheren Leverkusener einzusteigen. Und der bevorzugt, so ist schon seit Monaten aus seinem Umfeld zu hören, ohnehin einen Verbleib im Ausland. Eine Rückkehr in die Bundesliga reizt ihn weniger.