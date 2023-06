Transfermarkt: Lukaku lehnt offenbar Monster-Angebot ab

Der Mittelstürmer, der in der abgelaufenen Saison für Inter Mailand spielte, erhielt offenbar erneut ein monströse Offerte aus Saudi-Arabien. Das erste Mal lockte ihn Al-Hilal, ein Klub der Saudi Pro League, mit einem voraussichtlichen Einkommen von 20 Millionen Euro pro Jahr.

Doch der neue Klub von Rúben Neves und Kalidou Koulibaly ließ nicht locker und buhlte offenbar erneut um den Belgier. Mit einem Jahresgehalt von wahnsinnigen 45 Millionen Euro versuchte der Verein laut Gazzetta dello Sport , den belgischen Nationalspieler in die Wüste zu locken. Offenbar Erfolglos.

Wenn es nach dem 30-Jährigen geht, würde er am liebsten auch in der nächsten Saison im Trikot der Nerazzurri spielen. Allerdings lässt sich ein fester Transfer zum Champions-League-Finalisten offenbar nur schwer finalisieren, der Belgier war in der vergangenen Saison nur ausgeliehen, gehört aber dem FC Chelsea.