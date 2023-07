FC Bayern: Kim-Kenner verraten Stärken der neuen Abwehr-Kante

In Deutschland hat Kim noch nicht den großen Namen - aber Kenner schwärmen in höchsten Tönen.

Klinsmann-Boss schwärmt vom neuen Bayern-Star

„Wenn man den Scudetto (Meistertitel in Italien, d. Red.) gewinnt, ist es für mich ‚die Ansage‘. Ich habe ihn natürlich bei Napoli verfolgt und Kim war auch in der Champions League der Beste. Wahnsinn“, schwärmt Müller.

Das sind die Stärken von Kim

„Seine Stärken liegen ganz klar in der Defensive und das auf Top Niveau in allen Eins-zu-Eins-Situationen, auch im Strafraum“, beschreibt Müller den Südkoreaner: „Er hat ein exzellentes Stellungsspiel mit dem Fokus auf das Vorwärtsverteidigen.“

Dieses Bayern-Problem soll Kim beheben

Ex-Bundesliga-Star Andreas Herzog, der seit März dieses Jahres im Südkorea-Trainerteam von Klinsmann arbeitet, pflichtet im Gespräch mit SPORT1 bei. Er sieht Athletik und Zweikampfstärke als Kims großes Plus an, „aber auch im Spiel nach vorne hat er seine Qualitäten. Er spielt starke Bälle nach vorne. Genau so, wie man das in Neapel unter Spalletti (Luciano Spalletti, Trainer SSC Neapel, d. Red.) haben wollte.“