Liverpool-Coach Klopp reagiert auf Gerücht um Mbappé

Der FC Liverpool ist angeblich an Kylian Mbappé interessiert: Eine sensationelle Nachricht, die aber offenbar keinen Wahrheitsgehalt hat. Sagt einer der es wissen muss. „Wir lachen darüber“, gab Liverpool-Trainer Jürgen Klopp bei Sky bekannt.

Mit einem Augenzwinkern fügte der Erfolgstrainer hinzu: „Ich würde die Geschichte jetzt ungern zunichtemachen. Aber soweit ich weiß, ist da nix dran. Aber es kann ja sein, dass da jemand anderes aus dem Verein etwas vorbereitet und mich überraschen will. Das ist aber bisher in den acht Jahren, in denen ich hier bin, noch nicht passiert.“