Nix mit Sow & Lazio? Eintracht-Held zieht es offenbar ganz woanders hin

Am Dienstagabend parlierte fast ganz Fußball-Italien schon in einer gemeinsamen Sprache: Djibril Sow sei sich demnach mit Lazio Rom einig über einen Fünf-Jahres-Vertrag, rund 15 Millionen Euro könnten auf das Konto von Eintracht Frankfurt wandern, hieß es übereinstimmend in diversen Medien und Gazetten.