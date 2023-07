PSG bietet wohl 50 Millionen für Kane-Alternative - hat aber große Konkurrenz

Der dänische Nationalspieler Höjlund steht noch bis 2027 in Italien unter Vertrag und wird seit Wochen mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Allerdings galt zuletzt der englische Rekordmeister Manchester United als wahrscheinlicher Abnehmer.

Wie PSG sollen auch die Red Devils ein Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro abgegeben haben, aber zusätzlich noch weitere 10 Millionen Euro in Bonuszahlungen in Aussicht gestellt haben.