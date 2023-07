Harry Kane: Mischt nun auch PSG mit wegen möglichem Mbappé-Abgang? Transfermarkt-News

Die Flut an Spekulationen reißt nicht ab: Französische Medien haben nun neue Gerüchte im Transfer-Poker um Harry Kane aufgegriffen.

PSG: Heiß auf Kane wegen Mbappé?

Mit Blick auf den abwanderungswilligen Superstar Kylian Mbappé sei Kane angeblich der Wunsch-Spieler des neuen PSG-Trainers Luis Enrique , der erst in der vergangenen Woche vorgestellt worden war.

Weiteren Angaben zufolge soll Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi die Personalie zur Chefsache erklärt haben - Kanes Berater und sein Bruder sollen dazu auch bereits in Paris gewesen sein.

SPORT1 allerdings weiß: Kane will nur zu den Bayern - darüber sind andere Interessenten bereits informiert, darüber wird Kane seinen aktuellen Arbeitgeber nach seiner Rückkehr in den Trainingsbetrieb am 13. Juli auch aller Voraussicht nach persönlich unterrichten.