Rekord-Zahlen! Kann sich Real jetzt Mbappé leisten?

Um Mbappé im 2024 nicht ablösefrei ziehen lassen zu müssen, fordert PSG jedoch eine Vertragsverlängerung oder den sofortigen Verkauf des Superstars . PSG-Präsident Nasser Al Khelaifi stellte Mbappe ein Ultimatum von „zwei oder drei Wochen“, um sich zu entscheiden. Am Montag nahm der 24-Jährige jedoch die Arbeit mit Trainer Luis Enrique auf und betonte, dass er das letzte verbleibende Jahr in Paris bleiben wolle.

Stemmen die Königlichen den Rekord-Transfer von Mbappé?

Am 1. August könnten sich die Ausgangsbedingungen für Madrid jedoch ändern, denn dann wird Mbappé 40 der 80 Millionen Euro Treueprämie erhalten, die ihm kommende Saison vertraglich zugesichert wurden.

Durch neue Zahlen bei Real könnte ein solch gigantischer Deal aber in den Bereich des möglichen rutschen.

Real Madrid verzeichnet Rekordumsatz

Am vergangenen Montag veröffentlichte Real einen Finanzbericht für die Saison 2022/23. Zum ersten Mal übertrafen die Einnahmen des Vereins in Höhe von 843 Millionen Euro die Einnahmen vor der Corona-Pandemie.

Zu diesen 128,2 Mio. Euro kommen zusätzlich nicht in Anspruch genommene Kreditlinien hinzu, die Madrid insgesamt bis zu 265 Mio. Euro zur Verfügung stellen könnten, wie die as vorgerechnet hat.

Mit einer insgesamten Summe von 393 Mio. Euro in bar und in Form von Kreditlinien könnte der Klub theoretisch den historischen Mbappé-Deal in Angriff nehmen.