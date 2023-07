PSG erhöht Druck auf Mbappé: Vertrag verlängern oder gehen - Al-Khelaifi wird deutlich

Der französische Vizeweltmeister „muss einen neuen Vertrag unterschreiben“, wenn er auch in der kommenden Saison für PSG spielen will, sagte Paris-Präsident Nasser Al-Khelaifi am Mittwoch am Rande der Vorstellung von Neu-Coach Luis Enrique als Nachfolger auf den unmittelbar zuvor entlassenen Christophe Galtier.