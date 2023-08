40 Millionen von PSG! Darum kassiert Mbappé jetzt richtig ab

Obwohl seine Zukunft im Klub weiterhin offen ist, kassiert Kylian Mbappé jetzt wohl nochmal richtig ab. 40 Millionen Euro Treuebonus soll er am heutigen ersten August einsacken, da er am 1. August noch unter Vertrag steht, wie Sky Sports berichtet.

Angeblich soll der Franzose sogar insgesamt 80 Millionen Euro Treuebonus erhalten, wenn er den Verein in diesem Sommer nicht verlassen sollte.

Außerdem dürfte eine Vertragsverlängerung per Option jetzt offiziell vom Tisch sein, da 24-Jährige am Montag die Chance hätte nutzen müssen, seinen aktuell laufenden Vertrag bis 2025 auszudehnen. Das Mbappé von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen wird, teilte er PSG allerdings schon vor einiger Zeit mit.

Laut Informationen der Plattform fußballtransfers.com , werden die PSG-Bosse dem Superstar jedoch keinen Einsatz mehr schenken, sollte er in Paris bleiben und seinen Vertrag bis 2024 aussitzen. Derzeit wird Mbappé allerdings weiter mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Auch Liverpool soll sich eingeschaltet haben, allerdings ist Real offenbar der Favorit des Franzosen .

Wie ESPN berichtet, müssen die Königlichen für den Stürmer eine Rekordsumme in Höhe von 250 Millionen Euro auf den Tisch legen. Trotzdem wollen die Königlichen den Transfer noch in der ersten Augusthälfte in Angriff nehmen.