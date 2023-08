Ajax-Boss spricht über BVB-Poker um Mittelfeld-Star

Am Ende kam es aber allerdings anders. Die Verhandlungen platzten und Borussia Dortmund holte stattdessen Felix Nmecha und Marcel Sabitzer.

Nun hat sich Ajax-Sportdirektor Sven Mislintat zu den Gesprächen geäußert. „Dortmund und die Partei Álvarez waren in ihren Gesprächen meines Wissens extrem weit. Ich habe fest damit gerechnet, dass die Borussia ihn holt“, schilderte der Funktionär im kicker -Interview.

„Es gab nie ein offizielles Angebot der Borussia an uns“

Den entscheidenden Schritt ging der BVB jedoch nicht. „Was die beiden Klubs angeht, muss ich das jedoch klar verneinen: Es gab nie ein offizielles Angebot der Borussia an uns“, betonte der gebürtige Dortmunder.

Dabei sieht er die Forderung von kolportierten 35 Millionen Euro als angemessen an. „Meiner Meinung nach ist Edson einer der besten alleinstehenden Sechser, die zu einem rational begründbaren Preis auf dem Markt waren“, so Mislintat.

Vielleicht hätte in den Verhandlungen das Geschick des ehemaligen Chefscouts der Schwarz-Gelben helfen können. Schließlich war eine Rückkehr zu seinem früheren Arbeitgeber durchaus möglich.

BVB-Rückkehr? Das sagt Mislintat

„Bevor ich in Stuttgart verlängert habe, war das eine ernste Überlegung. Von meiner Seite bestand auch eine gewisse Offenheit für das Thema, als Sportdirektor zurückzukehren, daraus habe ich nie einen Hehl gemacht“, berichtete er. Diese Rolle hat nun Sebastian Kehl inne, der im Juli vergangenes Jahres in die Fußstapfen von Michael Zorc getreten ist.

„So leicht wird es vermutlich nicht noch einmal werden. Es ist ja nicht nur so, dass Bayern München die schlechteste Saison seit vielen Jahren gespielt hat. Etwas übertrieben formuliert: Mit 71 Punkten wäre man in manchen Jahren soeben als Vierter noch in die Champions League gerutscht, jetzt hätte das fast zum Titel gereicht“, meinte der 50-Jährige.