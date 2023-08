Eintracht Frankfurt: Ihn hatte schon Arsenal im Blick - wird er der Kamada-Ersatz?

Eintracht konnte Ablöseforderung von Toulouse deutlich drücken

Chaibi hat die Fähigkeit mit Ball am Fuß geniale Momente zu kreieren, in der vergangenen Saison war er an zehn Treffern (fünf Tore und fünf Vorlagen) beteiligt. Er ist sich auch nicht zu schade, in der Defensive auszuhelfen, dem Gegner Bälle abzuluchsen. Gerade dieser Aspekt ist bei der intensiven Spielweise in der Bundesliga nicht zu unterschätzen.