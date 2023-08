Geht dem DFB dieses Ex-Bayern-Talent durch die Lappen?

Für den gebürtigen Regensburger war es aber nicht nur eine Frage des Geldes, sondern nach SPORT1 -Informationen auch eine der Perspektive. Juventus Turin lockte mit der Möglichkeit, in Zukunft auch Bestandteil der ersten Mannschaft zu werden.

Juventus-Trainer Allegri steht auf Yildiz

Yildiz nahm die Herausforderung in der U19 des italienischen Rekordmeisters sofort an und traf wettbewerbsübergreifend 15 Mal. Wie SPORT1 weiß, steht Trainer Massimiliano Allegri auf den Angreifer. Er belohnte Yildiz für dessen Engagement und ermöglichte ihm vor wenigen Tagen beim 3:0-Erfolg bei Udinese Calcio das Profi-Debüt.

Obwohl noch prominente Namen wie Paul Pogba oder Filip Kostic auf der Bank Platz nahmen, kam das große Talent fünf Minuten vor dem Ende der Partie auf den Platz. Bei Yildiz geht alles schneller als geplant. Normalerweise sollte der inzwischen 18-Jährige noch im Next Gen-Team in der Serie C reifen.