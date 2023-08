Mega-Transfer von Superstar? Klopp spricht Machtwort

„Uns liegt kein Angebot vor“, verriet Klopp auf einer Pressekonferenz: „Mo Salah ist ein Liverpool-Spieler und essentiell wichtig für all die Dinge, die wir tun.“ Die Antwort auf mögliche Angebote würde „nein“ lauten, machte Klopp zudem deutlich.

Salah war zuletzt mit einem Transfer nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht worden, Al-Ittihad (Verein von Karim Benzema und N‘Golo Kanté) soll interessiert sein.

Salah-Berater verweist auf Vertrag

In Saudi-Arabien war berichtet worden, dass Salah einen Dreijahresvertrag unterzeichnen und dabei rund 200 Millionen Euro Gehalt einstreichen könnte. Die Reds würden rund 100 Millionen Euro Ablöse erhalten.

In Liverpool besitzt Salah noch einen Vertrag bis 2025, wie auch dessen Spielerberater jüngst betonten: „Wenn wir vorgehabt hätten, Liverpool in diesem Sommer zu verlassen, dann hätten wir letzten Sommer den Vertrag nicht verlängert.“

Mit Fabinho verlor der englische Spitzenklub bereits in diesem Sommer einen Spieler an Al-Ahli. Zudem traten die langjährigen Liverpool-Stars Jordan Henderson (Al-Ettifaq) und Fabinho (Al-Ittihad) den Weg nach Saudi-Arabien an.