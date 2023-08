Nach Transfer-Schock für Klopp: "Peinlich für Liverpool, wenn das stimmt"

Die englische Stürmer-Legende Alan Shearer sieht den FC Liverpool durch die unerwartete Wende um Beinahe-Rekordtransfer Moises Caicedo in ein schlechtes Licht gerückt.

„Das ist ziemlich peinlich für Liverpool, wenn das stimmt“, beurteilt der Rekord-Torjäger der Premier League im Podcast „The Rest is Football“ die Situation: „Es geht von ‚Wir einigen uns auf einen 111-Millionen-Pfund-Deal‘ und plötzlich heißt es: ‚Nein danke, muss nicht sein, dass ich zu euch komme, ich gehe nach London.‘ Da sieht Liverpool nicht gut aus.“

Moisés Caicedo will nur zu Chelsea, nicht zu Liverpool

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano zuerst berichtete, hat der ecuadorianische Mittelfeldspieler Caicedo den „Reds“ in letzter Minute einen Korb gegeben. Dies deckt sich mit SPORT1 -Informationen.

Er habe dem FC Chelsea sein Wort gegeben und wolle es halten, darüber habe er Liverpool nun informiert, schrieb Romano am frühen Freitagnachmittag bei X, ehemals Twitter. Liverpool trifft am Sonntag (17.30 Uhr) im Rahmen des 1. Spieltags der neuen Saison an der Stamford Bridge auf die Blues.