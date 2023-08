Transfer-Schock für Jürgen Klopp: Rückzieher statt Rekorddeal

Er habe dem FC Chelsea sein Wort gegeben und wolle es halten, darüber habe er Liverpool nun informiert, schrieb Romano am frühen Freitagnachmittag bei X, ehemals Twitter. Liverpool trifft am Sonntag (17.30 Uhr) im Rahmen des 1. Spieltags der neuen Saison an der Stamford Bridge auf die Blues.

Klopp hatte schon Einigung verkündet

Brighton hat in dieser Transferperiode bereits den argentinischen Weltmeister Alexis Mac Allister an Liverpool verkauft, das in der kommenden Saison nur in der Europa League antritt.