Transfermarkt: BVB-Profi bestätigt Angebot von Galatasaray

„Das Angebot kam, sie haben bei meinem Berater angerufen. Galatasaray ist ein großer Verein, generell einer der größten in der Türkei. Aber ich bin voll fokussiert auf die Saison hier, habe noch drei Jahre Vertrag. Was die Zukunft bringt, muss man sehen. Aber ich bin voll zufrieden hier und der Fokus bleibt jetzt Borussia Dortmund“, sagte Özcan gegenüber Sky .

Özcan denke nicht, dass bis zum Ende des Transferfensters am 1. September „etwas passiert, auf keinen Fall“, untermauerte er. Vertraglich ist der türkische Nationalspieler, der erst vor einem Jahr ablösefrei vom 1. FC Köln nach Dortmund wechselte, noch bis 2026 an den BVB gebunden. In der vergangenen Bundesliga-Saison stand er immerhin 17 Mal in der Startelf, absolvierte insgesamt 26 Spiele.