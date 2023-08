Transfermarkt: City-Star wohl vor Wechsel zu Ronaldo-Klub Al-Nassr FC

Auf Instagram verabschiedete sich Laporte bereits mit einem emotionalen Video von seinem Klub und den Fans der Citizens. „Es ist immer einfach, an die guten Dinge zu denken: die Trophäen, die Siege, die Tore, die Zweikämpfe und die großen Kämpfe in der Premier League. Aber ich werde mich auch an die schlechten erinnern: die Verletzungen und Ausfälle, die Niederlagen und die Fehler, die ich vielleicht gemacht habe“, schrieb der Innenverteidiger.

Er betonte: „Ob Trophäen oder Rückschläge, Siege oder Verletzungen - all das war Teil meines Weges, und ich bin dankbar für jeden einzelnen Moment, der mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin.“

Laporte: „Es war mir eine Ehre“

Im Januar 2018 war Laporte für 65 Millionen Euro vom spanischen Erstligisten Athletic Bilbao zu Manchester City gewechselt. In den vergangenen fünf Jahren stand der Spanier in 180 Spielen für die Skyblues auf dem Feld, in denen er als Innenverteidiger zwölf Tore erzielte. Als Highlight seiner City-Karriere gilt sicherlich der Gewinn des Triples in der vergangenen Saison.