Transfermarkt: City-Star vor Wechsel zu Ronaldo-Klub?

Wie die englischen Medien BBC und The Athletic übereinstimmend berichten, haben die Citizens ein Angebot von Al-Nassr für Verteidiger Aymeric Laporte akzeptiert. Die Höhe der Offerte ist nicht bekannt. Weiter soll der 29-Jährige einem Wechsel zu dem Klub von Cristiano Ronaldo offen gegenüberstehen.

In der vergangenen Saison hat der spanische Nationalspieler seinen Stammplatz im Team von Pep Guardiola verloren und kam so lediglich auf zwölf Einsätze in der Premier League. Bei Citys 3:0-Sieg gegen Aufsteiger Burnley zum Saisonauftakt der Premier League wurde er kurz vor Schluss eingewechselt.