Transfermarkt: Das verrückte Wechsel-Wirrwarr um Willian

Der Spieler Willian wird zu einer der verrücktesten Personalien in diesem Sommer. Wie Transfer -Experte Fabrizio Romano berichtet, hat Al-Shabab Interesse an dem 34-jährigen Brasilianer vom FC Fulham und dieser möchte nach Saudi-Arabien wechseln.

Willian wollte das „unglaubliche Abenteuer fortsetzen“

Doch sein aktueller Arbeitgeber wehrt sich dagegen, seinen Angreifer ziehen zu lassen. Und das aus einem bestimmten Grund: Willian hat erst am 17. Juli seinen zuvor ausgelaufenen Vertrag beim Premier-League-Klub verlängert.

Nach seiner Vertragsunterzeichnung erklärte der 34-Jährige: „Ich freue mich, die Arbeit, die ich in der letzten Saison geleistet habe, mit meinen Mitspielern und dem ganzen Verein fortzusetzen.“ Er glaube daran, in der anstehenden Spielzeit noch besser spielen zu werden und betonte, dass er glücklich darüber ist, „dieses unglaubliche Abenteuer fortzusetzen.“

Bis es überhaupt zur Vertragsverlängerung gekommen ist, war es bereits ein Hin und her. Nachdem Willian im vergangenen Sommer ablösefrei von Corinthians Sao Paulo wieder zurück in die Premier League gewechselt war, absolvierte der ehemalige Spieler des FC Chelsea und FC Arsenal eine gute Saison mit elf Scorerpunkten (5 Tore und 6 Vorlagen) in 27 Partien.