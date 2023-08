Transfermarkt: Muss der ManCity-Retter den Klub jetzt verlassen?

Am Mittwochabend gewann Manchester City den europäischen Supercup im Elfmeterschießen mit 5:4 gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 zwischen den beiden Teams gestanden und wieder war es Cole Palmer, der die Citizens per Kopf ins Elfmeterschießen rettete.

Schon im Spiel um den Community Shield gegen den FC Arsenal hatte der 21-Jährige getroffen. Anders als im Supercup der UEFA war es damals allerdings der 1:0-Führungstreffer. In der elften Minute der Nachspielzeit hatten die Skyblues den 1:1-Ausgleich kassiert und letztendlich im Elfmeterschießen mit 1:4 gegen die Gunners verloren.

Palmer-Zukunft noch ungewiss

Die Zukunft des U21-Nationalspielers und City-Retters ist derzeit jedoch noch ungewiss. „Als er hier ankam, war ich der Meinung, dass er gehen wollte, aber jetzt weiß ich nicht, was passieren wird“, sagte Guardiola am Mittwochabend. Offenbar zeigten Brighton & Hove Albion und West Ham United bereits Interesse an Palmer.