Premier League: City-Juwel Palmer - auf den Spuren von Sancho?

Wie in vielen anderen Topklubs blieben auch bei Manchester City zahlreiche Youngster auf der Strecke, da für viel Geld Topstars an Land gezogen wurden und die eigenen Nachwuchsakteure keine Chance auf Spielpraxis bekamen.

Den Durchbruch im eigenen Stall schafften in den vergangenen Jahren nur wenige, darunter mit Phil Foden ein Megatalent. Doch nun schickt sich ein weiteres City-Juwel an, den arrivierten Akteuren ihren Platz streitig zu machen.

Traumtor von Palmer für Manchester City

Während Topstars wie Erling Haaland, Jack Grealish und Bernardo Silva am Sonntag im Community Shield bei der Pleite nach Elfmeterschießen gegen den FC Arsenal wirkungslos blieben, machte in Wembley ein gewisser Cole Palmer nachhaltig auf sich aufmerksam.

Gelingt dem offensiven Mittelfeldspieler nun der endgültige Durchbruch? Palmer, der bereits als Achtjähriger bei seinem Lieblingsklub Manchester City anheuerte, gilt unbestritten als großes Talent mit eingebauter Torgarantie. In der U18 Premier League erzielte er in 25 Spielen 19 Tore, in der Premier League 2 in 26 Partien 21 Tore.