Transfermarkt: Wechselt Ex-BVB-Profi in die 2. Liga?

Maximilian Philipp steht offenbar beim VfL Wolfsburg auf dem Abstellgleis. Zwar hat der 29 Jahre alter Angreifer in der Autostadt noch einen Vertrag bis 2025, doch Trainer Niko Kovac scheint kein großer Fan von Philipp zu sein. Bereits in der vergangenen Rückrunde war er an Liga-Kontrahent Werder Bremen ausgeliehen. Dort überzeugte er jedoch auch nicht. Aus diesem Grund steht nun wieder eine Leihe im Raum.