Transfermarkt: Wende um PSG-Superstar? Neymar will Paris offenbar verlassen

Wie die französische Sportzeitung L‘Équipe am Montag berichtet, habe Neymar der Klubführung am Sonntag mitgeteilt, dass er PSG in der laufenden Transferperiode verlassen will. Diese Entscheidung soll der 31-Jährige nach Gesprächen mit seiner Familie und Star-Berater Pini Zahavi getroffen haben.