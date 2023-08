Transfermarkt: Xavi bestätigt Dembélé-Wechsel zu PSG und zeigt sich enttäuscht

Der Wechsel von Ousmane Dembélé zu Paris Saint-Germain hatte sich bereits seit einigen Tagen angedeutet. Nun bestätigte mit Barcelonas Trainer Xavi auch erstmals ein Verantwortlicher den Transfer. „Er sagte uns, dass er gehen will, er war sehr direkt“, gab der 43-Jährige nach dem Testspiel gegen den AC Mailand - bei dem der Franzose auf dem Aufstellungsbogen fehlte - zu.

Der Coach war bei Barca der Förderer von Dembélé. Denn nach seiner Ankunft 2021 blühte der 26-Jährige, den sich die Katalanen 135 Millionen Euro kosten ließen, auf und bereitete unter anderem in der Saison 2021/22 13 Tore in nur 21 Ligapartien vor.

Paris würde die Ablöse gerne in Raten zahlen

In der abgelaufenen Spielzeit stand der Offensivspieler zwar in 25 Ligaspielen auf dem Platz, doch seine Verletzungsanfälligkeit verhinderte deutlich mehr Einsätze. Diesmal bremste ihn eine Oberschenkelverletzung aus. Trotzdem war er an zwölf Treffern direkt beteiligt.